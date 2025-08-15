Кадровое решение: комедия «Геля» получила приз фестиваля «Окно в Европу»

Если же говорить о главных удачах программы, то они в документальном конкурсе. Ничего удивительного в этом нет, потому что один из этих фильмов, «Горящий Горький», снял Алексей Федорченко, один из главных режиссеров современного российского кино, которого без скидок называют гением. В абсурдистской манере, отсылающей к Вернеру Херцогу, Федорченко рассказывает о затерявшемся на русских просторах селе Красновидово, у которого за всю его историю было всего два события: один раз приехал Максим Горький, второй раз — Юрий Гагарин. И всё село десятилетиями рассказывает друг другу легенды об этом, потому что больше ничего не происходит. Правда, только что случился третий приезд, но лучше найти этот фильм и узнать лично, кто и зачем там в этот раз оказался. А пока Красновидово буквально застряло в колесе мифов, и как выбраться из этого, никто не знает, да и не хочет знать.