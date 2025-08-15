Кадровое решение: комедия «Геля» получила приз фестиваля «Окно в Европу»

Один из старейших кинофестивалей в России — «Окно в Европу» — наградил победителей. «Известия» посмотрели всю программу и убедились, что призы здесь не так важны, как диагноз, который ставит смотр отечественному кинематографу. И если вкратце, то надежда есть, но и проблемы тоже есть. Главный приз получила лирическая драма о юношеской мечте «День рождения Сидни Люмета», среди лауреатов также прокатный хит «Геля», который уже через неделю будет на всех экранах страны. Подробнее — в разборе «Известий».
Самая концептуальная программа за десятилетия.
Пожалуй, никогда еще программа фестиваля «Окно в Европу» не была настолько цельной и концептуальной. По крайней мере — за последние двадцать лет, что автор этого текста ездит в Выборг. Концепция соответствует девизу фестиваля «Российское кино — прогноз на завтра». И после просмотра всего конкурса остается парадоксальное ощущение.
Мы видим, что есть творческие люди, которые и хотят, и будут снимать кино. Причем не то, какое им скажут, а кино про себя, свои проблемы, страхи, страсти, мысли. Нет денег — будут снимать бесплатно. И будут снимать так, чтобы зритель захотел это смотреть: искать подходящие жанровые рамки, приглашать суперзвезд и медийных лиц даже на роли второго плана, продвигать свое кино любыми способами. Например, продюсер одной конкурсной картины просто обклеил рекламными флаерами все до одной двери фестивальной гостиницы. Потому что кино должно быть увиденным, и именно тогда, когда оно снято, а не лежать десятилетиями на полке.
Фонд кино недавно опубликовал перечень фильмов, получивших финансовую поддержку государства. Среди них нет ни одного о нашей современности, и не потому, что фонд не захотел помочь, а потому что заявок таких не было. Одни сказки или что-то про дела давно минувших дней. Конкурс «Окно в Европу» выглядит словно бы ответом на тот список. Здесь всё про сейчас. Даже победитель, «День рождения Сидни Люмета» Рауля Гейдарова, где всё происходит пятнадцать лет назад, всё равно кажется совершенно актуальным. Хотите узнать, как видят себя и окружающий мир сегодня российские режиссеры — смотрите конкурс «Окно в Европу». Это лучший срез рефлексии о себе, который сегодня есть. Программный директор фестиваля Андрей Апостолов еще и виртуозно добился того, чтобы даже картины, снятые уже давно состоявшимися авторами, например, Славой Россом, всё равно были словно бы частью одного большого диалога.
В конкурсе «Окно в Европу» не было очевидных лидеров, они все более-менее одинаковы по художественным достоинствам. К концу фестиваля, совпавшего с Медовым Спасом, возникла чудная аналогия: словно бы авторы фильмов — это апостолы, которые после смерти Христа остались беззащитны и беспомощны, и вот они собрались вместе и каждый рассказал про свою личную боль и о том, что он с ней пытается делать. А мы были рядом и всё слышали.
Да, всё очень личное, иногда откровенно биографическое кино. В «Дне рождения Сидни Люмета» герой — юноша, который не хочет оставаться в живописной деревеньке Краснодарского края. У него есть мечта: он хочет стать режиссером, а для этого надо в большой город. Подальше от мамы, вернувшейся из тюрьмы, и его сожителя-уголовника. Только любимая бабушка держит внука, не хочет отпускать. Ничего нового тут нет, герой, который хочет выбраться из болота, которое не такое уж болото, мелкий криминал, первое чувство — всё это мы много раз видели. Это было в прошлогодней картине «За нашим домом сад» Антона Нефедова, об этом «Теснота» и «Разжимая кулаки», и все тоже синефильские, тоже личные. И «День рождения» сработал потому, что поставил максимально эффектно точку в конкурсе, где его сделали последним показом.
О чем рассказывают конкурсные фильмы.
Но посмотрим другие фильмы. Вот во «Встречных» молодой режиссер попадает в совершенно шукшинскую деревню, потому что выпил лишнего с попутчиком в плацкарте (прекрасная роль Дмитрия Куличкова). Вот писатель 30+ («35 страница») проживает творческий кризис и находит выход в работе с иммигрантом-карманником, взгляд которого не так испорчен цивилизацией. А хореограф 40+ в «Делириуме» тоже в творческом кризисе, она пытается решить его через сближение с юными членами труппы. Больной раком архитектор замещает умершую собачку девушкой, которая согласна за деньги лаять и прыгать, лишь бы мужик успокоился. А в «Жемчуге» герои Цыганова и Ходченковой вместо собачки «заводят» девочку из детдома, хотя вряд ли она им действительно нужна.
Во всех фильмах Выборга мы видим личную драму, неумение с ней справиться, абсолютный тупик, приводящий в отчаяние. Какие-то герои этих картин решаются на криминал, другие — прячутся. На острове с маяком, как мать с ребенком в «Большой земле», в особняке, от которого до ближайшего города два часа на машине, это фильм «Кто-то должен умереть». В доме любимого, но почему-то вечно отсутствующего папы в ремейке «Чучела».
А вот герои криминально-авантюрной комедии «Геля», наоборот, в своем сиренево-розовом гелендвагене бросаются в Выборг, чтобы там навести шороху среди местных бандитов. Удивительно, но фильм, который сначала был только в статусе открывающего фестиваль и неожиданно вошел в конкурсную программу только накануне, оказался в этом конкурсе настолько своим, что как будто сразу там и был. Потому что там тоже много личного, ведь авторы ввели рожающую жену, разгневанную тещу, брошенную любовницу и множество обманчиво сильных мужчин, чья мощь оказывается каждый раз колоссом на глиняных ногах. И вот уже жанровый фильм открытия получает спецприз жюри с формулировкой «за энергию на экране». Он, кстати, через неделю уже в широком прокате, не пропустите.
С другой стороны, в «Геле» ведь тоже бегство. Во всех фильмах конкурса эта невозможность посмотреть на мир честно и увидеть его таким, какой он есть, идет красной нитью. Режиссеры подчеркивают это магическими элементами (кит-убийца, охраняющий остров; лисица, шныряющая по дому и словно ожившая из сибирской шубы), театральной условностью, ставят музыкальные номера. Им трудно и страшно, они живут здесь и сейчас, но не знают, как сказать об этом «здесь и сейчас». Они очень точны в описании фрустраций героев, но что делать с ними дальше, они пока не знают. Но они хотят об этом говорить, будут говорить, потому что не могут молчать. И в этом есть надежда.
Если же говорить о главных удачах программы, то они в документальном конкурсе. Ничего удивительного в этом нет, потому что один из этих фильмов, «Горящий Горький», снял Алексей Федорченко, один из главных режиссеров современного российского кино, которого без скидок называют гением. В абсурдистской манере, отсылающей к Вернеру Херцогу, Федорченко рассказывает о затерявшемся на русских просторах селе Красновидово, у которого за всю его историю было всего два события: один раз приехал Максим Горький, второй раз — Юрий Гагарин. И всё село десятилетиями рассказывает друг другу легенды об этом, потому что больше ничего не происходит. Правда, только что случился третий приезд, но лучше найти этот фильм и узнать лично, кто и зачем там в этот раз оказался. А пока Красновидово буквально застряло в колесе мифов, и как выбраться из этого, никто не знает, да и не хочет знать.
Второй док — «Фокус» от флагмана якутского кино Дмитрия Давыдова. Пока в игровом конкурсе абстрактные герои-режиссеры снимают абстрактное кино, герой Давыдов в заснеженной Якутии берет в банке кредиты, договаривается с местным театром, собирает массовку в сельский клуб и за копейки снимает фильм, который поедет на десятки фестивалей. Нет тележки — ставит камеру на салазки. Нет актеров — позовет продавщицу из продуктового магазина. И в этом столько жизни, столько юмора и столько правды, что нет сил ждать до конца титров: хочется схватить камеру и снимать уже самому. Осталось понять, что именно. Полный список призеров ищите на сайте фестиваля.