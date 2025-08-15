Заключенные в Австралии съели морских свинок из приюта для животных

Департамент исправительных учреждений Западной Австралии проводит расследование сообщений о том, что заключенные тюрьмы Вурулу, участвовавшие в программе «Section 95», ели морских свинок из местного приюта для животных.
Расследование началось после обнаружения сотрудником тюрьмы останков животных на территории, где хранятся инструменты для работ вне тюрьмы.
В ходе расследования выяснилось, что работники приюта, среди которых были заключенные, упоминали о вкусовых качествах морских свинок, что побудило осужденных проверить это на практике.
Комиссар исправительных учреждений Брэд Ройс заявил, что программы «Section 95» в Вурулу приостановлены до завершения расследования. Представитель профсоюза тюремных служащих Энди Смит считает причиной произошедшего недостаточный надзор за заключенными из-за нехватки персонала.
Премьер-министр Западной Австралии, Роджер Кук, признался, что сам по себе факт поедания морских свинок его не смущает — в некоторых культурах это считается нормой. Однако он категорически осудил то, как это произошло, назвав поведение заключенных «отвратительным».
— Я понимаю, что в некоторых культурах они считаются деликатесом, но тюремному персоналу, находящемуся на условно-досрочном освобождении, не следует пользоваться возможностью, которую предоставляет приют для животных, — цитирует чиновника издание ABC News.
Ранее один из нелегальных мигрантов, депортированных из США, проявил каннибализм: во время полета он пытался есть собственные руки.