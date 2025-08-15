Ричмонд
День «Пойте на Луну» и День сладких огурцов: какие праздники отмечают в России и мире 15 августа

День «Пойте на Луну».

В День «Пойте на Луну» проводятся различные мероприятия под ночным небом. Например, конкурс песен, посвященных этому светилу. Некоторые же посещают планетарии с целью получить новые знания о Луне, звездном небе и нашей Вселенной.

День сладких огурцов.

В День сладких огурцов проводятся ярмарки, на которых фермеры продают эти овощи, конкурсы на самый большой плод, мастер-классы по засолке, квашению и даже приготовлению варенья из огурцов, а также конкурсы на лучший тематический костюм. Некоторые люди в этот праздник пробуют необычное сочетание вкусов: едят огурцы с сахаром или медом.

День лучших друзей.

День лучших друзей учрежден с целью напомнить людям о важности настоящей человеческой дружбы. В этот праздник принято инициировать встречи со своими лучшими друзьями, а также вспоминать своих товарищей из прошлого.