День «Пойте на Луну» и День сладких огурцов: какие праздники отмечают в России и мире 15 августа

В День сладких огурцов проводятся ярмарки, на которых фермеры продают эти овощи, конкурсы на самый большой плод, мастер-классы по засолке, квашению и даже приготовлению варенья из огурцов, а также конкурсы на лучший тематический костюм. Некоторые люди в этот праздник пробуют необычное сочетание вкусов: едят огурцы с сахаром или медом.