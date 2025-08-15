Народный календарь. Что нужно есть 18 августа, чтобы придать свежесть лицу

Православные 18 августа чтут память Святого Евстигнея. Согласно преданию, однажды он увидел на небе явление Креста, сложившегося из звезд. Этот знак сулил ему победы во всех битвах.
На Руси в этот день было принято особым образом заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась темная сила. Для этого крестьяне рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили специальные слова, после чего выливали масло на землю.
В Евстигнеев день нужно было замесить ячменный хлеб из первого намолота. Кроме того, крестьяне ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Люди считали, что придаст телу здоровье, а лицу — свежий внешний вид. Для того, чтобы воздух в доме был чище, люди развешивали связки лука в каждой комнате.
Приметы погоды:
Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться и утолщаться, то вскоре пойдет дождь.
Если дождевые земляные черви выползают наружу, то следует ждать ненастья.
Эхо на закате слышно далеко — к жаре, а если его не слышно — к дождю.
Именины отмечают: Максимилиан, Евдокия, Нонна, Кристина, Мария, Дарья, Ефим, Викентий, Иван.