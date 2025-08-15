Народный календарь. Что нужно есть 18 августа, чтобы придать свежесть лицу

В Евстигнеев день нужно было замесить ячменный хлеб из первого намолота. Кроме того, крестьяне ели сырой лук с хлебом, солью и квасом. Люди считали, что придаст телу здоровье, а лицу — свежий внешний вид. Для того, чтобы воздух в доме был чище, люди развешивали связки лука в каждой комнате.