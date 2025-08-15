Календарь на 15 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

15 августа археологи разных стран отмечают неофициальный профессиональный праздник. В России в этот день также поздравляют авиастроителей, чьи руки «дарят небу крылья». А поклонники группы «Кино» вспоминают своего кумира — легендарного музыканта Виктора Цоя, погибшего 35 лет назад. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 15 августа.
* ~День археолога~
Этот праздник, хотя и не признан официально, объединяет искателей древностей разных стран. Он зародился во время советских археологических экспедиций 1930−1940-х годов. По одной из легенд, студенты-археологи в Новгороде выпросили выходной у руководителя раскопок, сославшись на то, что 15 августа — «день рождения Буцефала», коня Александра Македонского. Повод забылся, а традиция осталась. Другая версия связывает дату с археологом Татьяной Пассек — ученым, чей день рождения совпал с этим числом.
Праздник принято отмечать в полевых условиях: новичков посвящают в археологи, обливая водой или закапывая в песок, а вечером у костра участники экспедиций делятся историями о находках. В городах музеи открывают выставки. Запрет на шумные гулянки — не суеверие, а практика: многие археологи в августе ведут раскопки, где каждый звук может спугнуть тишину веков.
* ~День авиастроителя в России~
15 августа 1956 года в СССР впервые отметили профессиональный праздник создателей самолетов. Поводом стал не указ сверху, а инициатива заводчан: авиапром тогда восстанавливался после войны, и инженеры Ульяновска предложили чествовать тех, кто занимается разработкой, производством, испытаниями и ремонтом авиационной техники.
Традиции сохранили дух эпохи: на заводах вручают награды ветеранам, а в Ульяновске, который считается авиационной столицей страны, в ближайшие выходные состоится фестиваль. Несмотря на то что День авиастроителя не имеет официального статуса, его широко отмечают на авиастроительных предприятиях по всей России. Кстати, 17 августа в календаре еще один праздник, связанный с авиацией — День Воздушного флота России.
* ~День памяти Виктора Цоя~
15 августа 1990 года машина лидера группы «Кино» врезалась в автобус на дороге в 70 километрах от Риги. Музыкант погиб, возвращаясь с ночной рыбалки — по официальной версии, он уснул за рулем. Эта дата стала днем памяти кумира.
В этот день в Петербурге поклонники традиционно собираются у «Котельной Камчатка», где Цой работал кочегаром, и поют «Перемен!». В Северной столице памяти лидера группы «Кино» решили посвятить шоу «Поющие мосты», которое пройдет в ночь на 16 августа.
В Москве у стены на Арбате фанаты Цоя оставляют гитары и свечи. В нескольких городах состоятся памятные концерты, а на телевидении покажут фрагменты легендарных выступлений музыканта и документальные фильмы о нем.
Какие праздники и памятные даты отмечают 15 августа в других странах.
Праздник разлива Нила — Египет. В Древнем Египте разлив Нила считался чудом, дарованным богиней Исидой. По легенде, ее слезы по убитому мужу Осирису наполняли реку, удобряя землю илом. В 1970-х праздник разлива Нила стали отмечать как день национального единения. Образ Исиды символизируют тростниковые куклы в золотых одеждах, на рассвете египтяне бросают их в Нил. В Каире проходит фестиваль лодок с фонарями, люди дарят друг другу фигурки священных жуков-скарабеев из нильской глины.
День освобождения — КНДР и Южная Корея. Корейцы отмечают День освобождения от японской колонизации (1945) после 35 лет оккупации. В Южной Корее проходят массовые церемонии, вывешиваются национальные флаги, жители вспоминают борцов за независимость. В КНДР проводятся военные парады. Этот день стал символом национального возрождения, хотя и положил начало разделению страны на Север и Юг.
Праздник близнецов — Франция. В 1994 году в коммуне Плекадек (провинция Бретань) мэр решил привлечь туристов, объявив деревню «столицей близнецов» — по статистике, здесь рождалось втрое больше двойняшек, чем в среднем по стране. С тех пор в городе стали отмечать праздник, на который со всего мира приезжают сотни пар близнецов всех возрастов. Они участвуют в «параде зеркальных пар»: одеваются одинаково, синхронно танцуют и соревнуются в конкурсе «Самая непохожая пара».
День неудач — США. 15 августа в Соединенных Штатах отмечают Национальный день неудач — неофициальный праздник, посвященный принятию профессиональных провалов. Эта дата появилась в 2010-х годах как своеобразный ответ навязчивому культу успеха, особенно популярному в деловой среде. Праздник прижился в Кремниевой долине, где предприниматели научились относиться к неудачам философски. В этот день бизнесмены охотно делятся историями своих провалов, понимая, что каждый такой опыт — ценный урок.
Церковные праздники 15 августа.
День памяти святого блаженного Василия, чудотворца Московского.
Василий родился в 1469 году под Москвой в семье крестьян. С юности избрал путь юродства — внешнего безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босым в рубище, ночуя на папертях. Его дар прозорливости поражал современников: Иван Грозный приглашал блаженного во дворец, а однажды святой указал царю на недостаток веры — тот пировал, думая о постройке нового дворца, в то время как в Кремле горел храм. Умер Василий 2 августа 1557 года (15-го по новому стилю). На похоронах сам царь нес гроб с его телом, а позже Покровский собор на Красной площади назвали именем Блаженного.
В этом соборе находится рака с мощами святого. Верующие молятся святому Василию об исцелении болезней ног, избавлении от душевных скорбей, а также об укреплении духа. В народе верили: если 15 августа подать милостыню трем нищим — сам Василий отведет беду.
Успение Пресвятой Богородицы у западных христиан.
Католическая церковь отмечает Успение Пресвятой Богородицы, или Вознесение Девы Марии, 15 августа по григорианскому календарю. Верующие в этот день вспоминают кончину (успение) Божией Матери. Праздник имеет статус торжества, то есть отнесен к важнейшим католическим праздникам. Верующие в этот день обязательно посещают торжественную мессу.
Телесное вознесение Богородицы на небеса и ее свобода от первородного греха — одни из основных догматов католического вероучения.
Русская православная церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы по новому стилю 28 августа. До этого верующие держат двухнедельный Успенский пост.
Народные праздники и приметы 15 августа.
Степанов день.
История праздника восходит к святому Стефану Первомученику — архидиакону, погибшему за веру в I веке. На Руси праздник слился с крестьянским циклом: к этому дню завершали сенокос, укладывая траву в стога. Так родилось народное название — Степан Сеновал.
Главные герои дня — лошади. Святого Стефана считали их покровителем, потому животных освобождали от работы, купали, вплетали в гривы алые ленты. Самый поэтичный ритуал — «поение через серебро»: в воду бросали монету, давая лошади напиться, а потом прятали ее в конюшне как оберег от нечисти. Всей семьей шли в поле за «степановым венком». Сплетали его из 12 трав: мяты, клевера, пижмы, ромашки — символов лета. Венок вешали в красный угол избы, а зимой использовали для отваров. Девушки же «хоронили грусть»: наливали в чашу воду, шептали горести и выливали ее у порога — будто смывая печаль перед свадебным сезоном.
В этот день существовали и определенные запреты. Шум и смех считали грехом: верили, что громкие звуки спугнут благодать, предназначенную земле и скотине. Работа в поле запрещалась — только укрытие сена от дождя. Кто нарушал, рисковал здоровьем: «На Степана коса — к скорой покосе в могиле». Девушкам запрещалось брать в дом кошек — иначе «суженый уйдет к другой».
Приметы.
Дождь на Степана — к богатому картофелю и отсутствию пожаров до осени.
Северо-восточный ветер — зерно не уродится, «выдует семена из колосьев».
Лягушки громко квакают — к ливню; если внезапно замолкают — жди заморозков к утру.
Паук плетет мелкую паутину — дождь близко; овцы стоят головами друг к другу — гроза на подходе.
Кошки скребут стены — ненастье продлится неделю.
Какие исторические события произошли 15 августа.
* 797 год — византийская императрица Ирина организовала переворот против собственного сына Константина VI. После пленения его ослепили в Пурпурном зале дворца — той самой комнате, где он родился 27 лет назад. Ирина стала первой единоличной правительницей империи, но была свергнута через пять лет.
* 1519 год — конкистадор Педро Ариас де Авила основал город Панаму на месте индейской деревни. Название в переводе с языка куэва означало «изобилие рыбы». Любопытно, что при закладке использовали необычный фундамент: камни для первых зданий выламывали из рифов, разрушая природную гавань.
* 1723 год — торжественно открылся Петергоф как летняя резиденция Петра I. Царь лично составил план фонтанов, приказав создать «русский Версаль, но величественнее». В день открытия из 64 фонтанов работали только 16 — остальные достраивали крепостные, трудившиеся по колено в воде.
* 1877 год — Томас Эдисон в письме президенту телеграфной компании предложил использовать «hello» как телефонное приветствие (в России оно трансформировалось в «алло»). В тот же день он записал на фонограф детскую песенку Mary Had a Little Lamb — первую в истории аудиозапись. Изобретатель был глуховат и оценивал записи, прикусив край аппарата зубами.
* 1893 год — официально открылась Третьяковская галерея. Павел Третьяков передал коллекцию городу при условии: вход должен оставаться бесплатным. В день открытия экспозицию посетило 3 тыс. человек, а самым обсуждаемой стала картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына».
* 1947 год — Индия разделилась на два доминиона: Индийский Союз и Пакистан. Границу за 5 недель начертил юрист Сирил Рэдклифф, никогда не бывавший в Азии. В ходе переселения погибло до 2 млн человек. Это была крупнейшая миграция в истории XX века (около 15 млн человек).
* 2021 год — Кабул перешел под контроль талибов, в стране произошла окончательная смена власти, у Афганистана появились новые герб и флаг.
Дни рождения и юбилеи 15 августа.
* В 1769 году родился Наполеон I Бонапарт — французский император, создатель Первой империи (1804−1815). Прославился военными кампаниями, завоевав большую часть Европы.
* В 1771 году родился Вальтер Скотт — шотландский писатель, основоположник жанра исторического романа.
* В 1780 году родилась княгиня Евдокия Голицына — хозяйка знаменитого петербургского литературного салона, получившая прозвище «Ночная княгиня» или «Княгиня полуночи». Из-за боязни солнечного света, она принимала гостей только после 22:00. В 1817—1820 годах постоянным посетителем салона был Пушкин, он посвятил княгине стихи.
* В 1787 году родился Александр Алябьев — русский композитор, автор знаменитого романса «Соловей», пианист, дирижер.
* В 1863 году родился Алексей Крылов — русский кораблестроитель и математик, академик, Герой Социалистического Труда. Разработал теорию непотопляемости кораблей.
* В 1878 году родилась Раиса Кудашева — русская поэтесса, автор слов песни «В лесу родилась елочка». Факт ее авторства раскрылся только в 1941 году. До революции писала под псевдонимами, а песня стала популярной случайно — ее услышал биолог и музыкант-любитель Леонид Бекман и положил на музыку.
* В 1912 году родилась Джулия Чайлд — американский шеф-повар и телеведущая, популяризатор французской кухни. Награждена орденом Почетного легиона (2000) и Президентской медалью Свободы (2003).
* В 1919 году родился Сергей Ковалев — советский конструктор подводных лодок, академик, дважды Герой Социалистического Труда. Под его руководством созданы атомные подлодки проекта 941 «Акула» — крупнейшие в мире. Награжден шестью орденами Ленина.
* В 1931 году родился Микаэл Таривердиев — композитор, автор музыки к таким легендарным фильмам, как «17 мгновений весны», «Ирония судьбы», «Судьба резидента», народный артист РСФСР.
* В 1934 году родился Георгий Гаранян — джазмен, композитор и саксофонист, народный артист России.
Кто отмечает дни рождения.
* 80 лет исполняется Екатерине Васильевой — советской и российской актрисе, народной артистке РСФСР, прославившейся многочисленными ролями в театре и кино.
* 75 лет исполняется принцессе Анне — дочери королевы Великобритании Елизаветы II.
* 62 года исполняется Алехандро Гонсалесу Иньярриту — мексиканскому кинорежиссеру, обладателю четырех «Оскаров». Прославился фильмами «Выживший» и «Бердмэн», где применил новаторскую технику съемки «одним кадром».
* 57 лет исполняется Яну Цапнику — российскому актеру театра и кино. Также известен как актер дубляжа, например, озвучивал Марлина (отца Немо) в мультфильме «В поисках Немо».
* 53 года исполняется Бену Аффлеку — американскому актеру и режиссеру, двукратному обладателю «Оскара».
* 36 лет исполняется Джо Джонасу — американскому певцу и актеру, участнику группы Jonas Brothers.
* 35 лет исполняется Дженнифер Лоуренс — американской актрисе, самой молодой обладательнице четырех номинаций на «Оскар».