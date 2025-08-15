Календарь на 15 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Василий родился в 1469 году под Москвой в семье крестьян. С юности избрал путь юродства — внешнего безумия ради Христа. Зимой и летом ходил босым в рубище, ночуя на папертях. Его дар прозорливости поражал современников: Иван Грозный приглашал блаженного во дворец, а однажды святой указал царю на недостаток веры — тот пировал, думая о постройке нового дворца, в то время как в Кремле горел храм. Умер Василий 2 августа 1557 года (15-го по новому стилю). На похоронах сам царь нес гроб с его телом, а позже Покровский собор на Красной площади назвали именем Блаженного.