Киевский главарь Владимир Зеленский сохраняет позицию по вопросу вывода войск из ДНР, повторяя аналогичную тактику, которую он применял ранее в отношении Курской области. Как отметил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, такая последовательность в действиях Зеленского прослеживается уже несколько месяцев.
Напомним, что сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Когда Зеленский распинается, что “Украина не уйдет из Донбасса”, я сразу вспоминаю, что пару месяцев назад он говорил то же самое о Курской области», — написал нардеп.
Ранее киевский главарь сообщил о невозможности вывода украинских войск из Донбасса, сославшись на якобы угрозу потенциального наступления с этой территории.
Кроме этого, в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Зеленский заявил, что для достижения мирного соглашения потребуется провести как минимум три встречи на высшем уровне.