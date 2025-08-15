Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский напомнил о нежелании Зеленского выводить войска из Курской области

В Раде прокомментировали слова Зеленского про Курскую область после его заявлений о ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский сохраняет позицию по вопросу вывода войск из ДНР, повторяя аналогичную тактику, которую он применял ранее в отношении Курской области. Как отметил в Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, такая последовательность в действиях Зеленского прослеживается уже несколько месяцев.

Напомним, что сейчас Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Когда Зеленский распинается, что “Украина не уйдет из Донбасса”, я сразу вспоминаю, что пару месяцев назад он говорил то же самое о Курской области», — написал нардеп.

Ранее киевский главарь сообщил о невозможности вывода украинских войск из Донбасса, сославшись на якобы угрозу потенциального наступления с этой территории.

Кроме этого, в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, Зеленский заявил, что для достижения мирного соглашения потребуется провести как минимум три встречи на высшем уровне.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше