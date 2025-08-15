Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Зарядье» открывается выставка археологических артефактов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Выставка «Историческая Москва в находках археологов» открывается в пятницу ко Дню археолога в Старом английском дворе в парке «Зарядье» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».

Источник: Агентство «Москва»

«Здесь будут представлены уникальные археологические артефакты, обнаруженные в последние годы на территории столицы. Среди экспонатов можно будет увидеть старинную посуду XV—XVIII вв.еков, письменные принадлежности и игрушки XVIII века, печные изразцы XVI—XVIII вв.еков, изделия из стекла и металла XVII—XIX вв.еков и другое», — сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Предметы были обнаружены в ходе исследований, проводимых в Китайгородском проезде, на Никольской улице, в Романовом переулке, Замоскворечье и других не менее значимых исторических местах города. Выставка будет работать до 15 сентября. Вход свободный (18, 25 августа, 1 и 8 сентября — выходные дни). По расписанию и предварительной записи будут проводиться экскурсии по экспозиции.

Посетители увидят интересные находки и узнают историю обнаружения китайского фарфора и испанских амфор на территории Москвы. Также Мосгорнаследие подготовило разнообразную программу мастер-классов в медиацентре парка «Зарядье», среди которых древнерусское письмо и техника плетения шнура дерганьем.