В «Зарядье» открывается выставка археологических артефактов

Предметы были обнаружены в ходе исследований, проводимых в Китайгородском проезде, на Никольской улице, в Романовом переулке, Замоскворечье и других не менее значимых исторических местах города. Выставка будет работать до 15 сентября. Вход свободный (18, 25 августа, 1 и 8 сентября — выходные дни). По расписанию и предварительной записи будут проводиться экскурсии по экспозиции.