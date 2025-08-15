В Липецкой области девочке обожгло борщевиком 70% тела

В Липецкой области медики спасли жизнь четырёхлетней девочке, получившей ожоги 70% поверхности тела. Травмы она получила, играя в прятки и забежав в заросли борщевика.
Сок растения под воздействием солнечного света превратился в вещество, вызвавшее тяжёлые химические ожоги.
Ребёнок провёл в больнице три недели, в течение которых врачи проводили инфузионную и антибактериальную терапию, а также ежедневные перевязки. После стабилизации состояния девочку перевели в общую палату. Кожа полностью восстановилась, пересадка не потребовалась.
Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы земельных участков должны будут бороться с борщевиком и другими видами инвазивных растений.