В Липецкой области девочке обожгло борщевиком 70% тела

Сок растения под воздействием солнечного света превратился в вещество, вызвавшее тяжёлые химические ожоги.

Источник: Аргументы и факты

В Липецкой области медики спасли жизнь четырёхлетней девочке, получившей ожоги 70% поверхности тела. Травмы она получила, играя в прятки и забежав в заросли борщевика.

Сок растения под воздействием солнечного света превратился в вещество, вызвавшее тяжёлые химические ожоги.

Ребёнок провёл в больнице три недели, в течение которых врачи проводили инфузионную и антибактериальную терапию, а также ежедневные перевязки. После стабилизации состояния девочку перевели в общую палату. Кожа полностью восстановилась, пересадка не потребовалась.

Ранее Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцы земельных участков должны будут бороться с борщевиком и другими видами инвазивных растений.