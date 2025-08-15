В «Сколково» пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов

В соревновании примут участие спортсмены из 11 стран. Россию представят семь команд из разных регионов, которые входят в состав сборной страны по гонкам дронов. Вход для зрителей на мероприятие свободный, регистрация не требуется.
Участники поборются за денежный приз в двух дисциплинах. Первой из них станет «Класс 330 — командный зачет» — круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Командам необходимо преодолеть все препятствия воздушной трассы и первыми завершить дистанцию в 50 кругов. Турнир пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В нем примут участие 16 команд, которые разделят на четыре группы. Две лучшие из каждой группы пройдут в следующий раунд. Призовой фонд составит 4 млн рублей.
Второй дисциплиной станет «Технический симулятор». Спортсмены выступят в личном и командном зачетах. Виртуальная трасса повторит траекторию реального трека, на котором сразятся участники дисциплины «Класс 330 — командный зачет». В программу вошли женский и мужской турниры для участников старше 14 лет и состязания юниоров и юниорок 10−17 лет. Призовой фонд составит 1 млн рублей.
Часть масштабного форума.
Соревнование стало частью международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего», который стартовал 14 августа. В рамках мероприятия более 300 компаний представили свыше 700 экспонатов, демонстрирующих возможности применения роботов и беспилотников в различных секторах экономики. Среди них беспилотные комбайны для уборки урожая, БПЛА для мониторинга пожаров в лесах, роботы-манипуляторы для перевозки грузов, андрогинные роботы для магазинов, безэкипажные катера для спасения людей, беспилотные поезда, роботы — уборщики помещений и парков и другое. Также для гостей подготовили шахматный матч с участием дронов, состязания по преодолению препятствий, деловую программу, проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2025», тематические шоу и выставку-конкурс «Дрон-гараж» с технологическими проектами около 100 компаний.
Форум «Беспилотные системы: технологии будущего» также стал частью форума «Территория будущего. Москва 2030», а инновационный центр «Сколково» — одной из его флагманских площадок. По поручению президента России Владимира Путина в марте этого года часть полномочий по управлению территорией «Сколково» передали правительству Москвы. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 1 марта. Ключевой задачей городских властей и Фонда «Сколково» стало комплексное развитие территории по столичным стандартам: повышение эффективности ее использования, модернизация транспортной сети и улучшение качества городской среды.
Сейчас на территории «Сколково» открыт технопарк, лаборатории, центры научных разработок и испытаний. Развита социальная инфраструктура: есть места досуга, гостиницы и офисные пространства, парки, скверы и сады. Создаются места для ведения бизнеса. Форум «Беспилотные системы: технологии будущего» продлится на этой площадке до 17 августа.
