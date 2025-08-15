В «Сколково» пройдет Кубок мэра Москвы по гонкам дронов

Участники поборются за денежный приз в двух дисциплинах. Первой из них станет «Класс 330 — командный зачет» — круговые гонки спортивных FPV-квадрокоптеров с видом от первого лица с пит-стопами. Командам необходимо преодолеть все препятствия воздушной трассы и первыми завершить дистанцию в 50 кругов. Турнир пройдет в три этапа: четвертьфинал, полуфинал и финал. В нем примут участие 16 команд, которые разделят на четыре группы. Две лучшие из каждой группы пройдут в следующий раунд. Призовой фонд составит 4 млн рублей.