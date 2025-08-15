Рыбалка с соавтором «Новичка» и пентхаус в водном стадионе: необычные факты о новом миллиардере Петре Белом

Деловая пресса констатирует, что доходы «Промомеда» постоянно растут. Они уже достигли 13 млрд рублей в первом полугодии текущего года — это на 82% больше, чем за аналогичное время в прошлом году. А за весь 2024 год, по сравнению с 2023-м, выручка увеличилась на 35%, до 21,4 млрд рублей.