Рыбалка с соавтором «Новичка» и пентхаус в водном стадионе: необычные факты о новом миллиардере Петре Белом

Пентхаусы на воде: где живёт новый российский миллиардер Пётр Белый.
Внутри легендарного советского водного стадиона «Динамо» есть двухуровневые пентхаусы с прямым выходом к Химкинскому водохранилищу и собственными смотровыми площадками.
Стадион «Динамо» был построен в 1935 году и является памятником архитектуры. Изначально состоял из гавани, эллинга, трёх бассейнов и трибун на 3000 человек. В девяностые строение обветшало и стало превращаться в руины. От полного разрушения его спас ресторатор Аркадий Новиков, открывший элитное заведение в центральном корпусе. Сюда потянулись толстосумы. Стадион окончательно перестал использоваться по назначению, но приобрёл нарядный вид и оброс офисно-жилыми пристройками, возле начали швартоваться роскошные яхты.
По информации из Росреестра, некий Пётр Белый приобрёл в стадионе «Динамо» три дюплекса и одно машиноместо. Покупки совершались в период с 2014-го по 2021 год. Общая площадь приобретений составила 512 квадратов. Суммарная цена — до 300 млн рублей. Если Белый селился здесь, то, скорее всего, у него была яхта.
Связи семьи Белого с иноагентами.
Отец Петра Белого, Александр Белый, был до перестройки уважаемым химиком, работавшим по обмену в США и ГДР. Однако в перестройку родитель совершил странный кульбит. Он вдруг уволился из РАН и переквалифицировался из советского химика в литератора, изучающего творчество Пушкина, Бродского, Цоя и Петра Мамонова.
Похоже, что крёстным отцом Белого-старшего на новом поприще стал тогдашний попечитель РГГУ Леонид Невзлин*, ближайший соратник Ходорковского**. При этом получается, что Невзлин* дал отцу Петра Белого работу на кафедре филологии и платил ему зарплату.
Остались воспоминания Белого-старшего о тех временах.
— На встрече с Невзлиным*, который тогда становился экономическим куратором РГГУ (со стороны «купившей» РГГУ фирмы «ЮКОС»), с напряжённым вниманием я ждал рокового момента, когда очередь дойдёт до меня, — пишет Александр Белый.
На чём на самом деле разбогател Пётр Белый.
Пётр Белый прославился как основатель фармацевтической компании «Промомед». На данный момент коммерсанту принадлежит в ней контрольный пакет из 88% акций стоимостью около 78,4 млрд рублей. Это основа его благосостояния.
Белый учредил «Промомед» в 2005 году. Спустя десятилетие эта фармкомпания обзавелась производством, а после пандемии ковида стала одной из самых успешных в России. Главные её хиты — средства от ожирения «Редуксин» и «Квинсента» (аналог «Оземпика»), препараты против коронавируса «Арепливир» и «Эсперавир», а также линейка лекарств для лечения онкологических заболеваний и ВИЧ.
Деловая пресса констатирует, что доходы «Промомеда» постоянно растут. Они уже достигли 13 млрд рублей в первом полугодии текущего года — это на 82% больше, чем за аналогичное время в прошлом году. А за весь 2024 год, по сравнению с 2023-м, выручка увеличилась на 35%, до 21,4 млрд рублей.
Судьбоносная рыбалка.
Согласно сервису СПАРК, уже в 20-летнем возрасте Пётр Белый занялся бизнесом — оптовой торговлей за вознаграждение. Ему было не до высшего образования — шли девяностые. Похоже, Белый тогда заведовал обменным пунктом и якобы проходил фигурантом по уголовному делу о переводе валютных средств с использованием подложных документов нерезиденту.
В 2000 году Пётр Белый выступил сооснователем фирмы «Алламед», которая производила средства дератизации для животноводческих хозяйств. Вторым учредителем был Леонид Ринк, знаменитый соавтор яда «Новичок». Сайт «Алламеда» давно не функционирует, но в кэше посмотреть его можно. В разделе «Как мы отдыхаем» есть фотография корпоративной рыбалки во главе с Ринком.
В 2001 году Пётр Белый основал свой первый бизнес в области фармацевтики и параллельно пошёл учиться на «врачебное дело» в Московский государственный медико-стоматологический университет. На старших курсах, не добравшись ещё до ординатуры, основал «Промомед».
Стиль ведения бизнеса у Петра Белого своеобразный. До спецоперации, когда это ещё было можно, его компании записывались на кипрские офшоры. Многие из его юрлиц закрыты фискалами из-за нарушений.
Как Пётр Белый замешан в громких делах о взятках и растратах.
В 2023 году Замоскворецкий суд вынес решение по громкому уголовному делу, возбуждённому против Анастасии Алексеевой, помощницы бывшего вице-премьера Правительства РФ.
— В 2016 году Алексеева, занимая указанную должность, получила взятку от гендиректора ООО «Промомед Рус» Максима Якушкина в виде отдыха с дочерьми стоимостью более 4 млн 705 тыс. рублей в Королевстве Таиланд и Доминиканской Республике. Взамен она способствовала невключению лекарственных препаратов «Редуксин» в число подлежащих учёту, — гласит пресс-релиз на сайте Генпрокуратуры.
Взяткополучатель (Алексеева) пошла по всей строгости и получила 15 лет тюрьмы. А вот уголовное преследование взяткодателя (Якушкина из «Промомеда») было прекращено потому, что он «добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки».
Ранее был большой скандал с Денисом Швецовым, директором производства «Промомед». Его осудили на пару лет за растрату средств компании. Не признав вины, топ-менеджер начал раздавать компрометирующие Белого интервью. Якобы в «Промомеде» использовались сомнительные вещества с китайского завода, работающего без лицензии.
Сбежал ли Пётр Белый в Дубай? Тайная распродажа элитной недвижимости в Москве.
На площади Борьбы у Екатерининского парка за 43 млн рублей продаётся трёшка в красивом дореволюционном особняке жёлтого цвета. Точь-в-точь (совпадает адрес, этаж и метраж) имелась в собственности у Петра Белого. Ещё в Сети можно найти объявления о продаже и сдаче в аренду двух разных пентхаусов в водном стадионе «Динамо». Белый в своё время покупал идентичные по характеристикам. Не исключено, что бизнесмен решил продать свою недвижимость в Москве.
По некоторым данным, полный тёзка Белого фигурирует в пресловутом списке «Покинувшие РФ в 2022—2024 годах». Якобы человек с такими же ФИО улетел из Москвы в Дубай.
* Признан в России иностранным агентом.
** Включён в перечень экстремистов и террористов России.