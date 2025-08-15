Трамп поддержал миллиардный иск Мелании к Хантеру Байдену за клевету

Конфликт разгорелся после того, как в начале августа 2025 года Хантер Байден заявил, что Мелания Трамп познакомилась с Дональдом Трампом через скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.