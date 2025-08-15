Ричмонд
Трамп поддержал миллиардный иск Мелании к Хантеру Байдену за клевету

Дональд Трамп публично одобрил намерение своей супруги, первой леди США Мелании Трамп, подать иск на 1 млрд долларов против Хантера Байдена за клеветнические заявления.

В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что полностью поддерживает этот шаг, подчеркнув: «Я думаю, что нужно идти вперед».

Конфликт разгорелся после того, как в начале августа 2025 года Хантер Байден заявил, что Мелания Трамп познакомилась с Дональдом Трампом через скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в преступлениях против несовершеннолетних.

В ответ адвокаты Мелании направили Байдену-младшему официальное требование опровергнуть эти слова до 7 августа, пригрозив в противном случае судебным разбирательством. Однако сын бывшего президента США Джо Байдена отказался отзывать свои слова, что и спровоцировало подготовку масштабного иска.

Ранее сообщалось, что Дональда Трампа не перестаёт беспокоить Нобелевская премия мира.

