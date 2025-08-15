Осенью сделают 3 доплаты к пенсии. Кто получит прибавку и сколько она составит

Право на такую доплату имеют пенсионеры в соответствии с Законом № 155-ФЗ. Делают её людям при наличии выслуги в должности члена лётного экипажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин. Если человек оставил службу по состоянию здоровья в должности, дающей право на назначение доплаты к пенсии, требование к стажу меньше. Достаточно не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.