«Дольше века длится день»: как Песков описал рабочий график Путина

Песков процитировал роман Чингиза Айтматова.
Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, при этом его рабочий день из-за смены часовых поясов продлится необычно долго. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что из-за разницы во времени между Москвой и Аляской (11 часов) рабочий день президента будет длиться практически двое суток. «И дольше века длится день», — процитировал Песков название романа Чингиза Айтматова, комментируя насыщенность графика Владимира Путина.
По данным пресс-секретаря, перед встречей с президентом США российский лидер совершит рабочую поездку в один из регионов России. После этого он вылетит на Аляску, где 15 августа состоятся переговоры с Дональдом Трампом. О предстоящей встрече ранее сообщили Кремль и Белый дом.
Встреча Путина и Трампа пройдет впервые за несколько лет. Местом проведения переговоров станет город Анкоридж. Обо всем, что известно о встрече — в материале URA.RU.