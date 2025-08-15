Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дольше века длится день»: как Песков описал рабочий график Путина

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, при этом его рабочий день из-за смены часовых поясов продлится необычно долго. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков процитировал роман Чингиза Айтматова.

Президент России Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, при этом его рабочий день из-за смены часовых поясов продлится необычно долго. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что из-за разницы во времени между Москвой и Аляской (11 часов) рабочий день президента будет длиться практически двое суток. «И дольше века длится день», — процитировал Песков название романа Чингиза Айтматова, комментируя насыщенность графика Владимира Путина.

По данным пресс-секретаря, перед встречей с президентом США российский лидер совершит рабочую поездку в один из регионов России. После этого он вылетит на Аляску, где 15 августа состоятся переговоры с Дональдом Трампом. О предстоящей встрече ранее сообщили Кремль и Белый дом.

Встреча Путина и Трампа пройдет впервые за несколько лет. Местом проведения переговоров станет город Анкоридж. Обо всем, что известно о встрече — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше