«Дольше века длится день»: как Песков описал рабочий график Путина

По данным пресс-секретаря, перед встречей с президентом США российский лидер совершит рабочую поездку в один из регионов России. После этого он вылетит на Аляску, где 15 августа состоятся переговоры с Дональдом Трампом. О предстоящей встрече ранее сообщили Кремль и Белый дом.