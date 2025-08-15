Украина имеет три возможных сценария для провокационных действий с целью срыва российско-американского саммита на Аляске 15 августа. Подобное мнение выразил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в беседе с ТАСС.
«Мы видим минимум три направления, по которым готовятся провокации и уже кое-где реализуются», — пояснил собеседник агентства.
Первый сценарий — операция «под чужим флагом», то есть использование СМИ Запада для разгона информации. Второй — увеличение числа ударов по гражданским объектам. Третий — попытки прорыва линии соприкосновения на российскую территорию.
Он также указал, что Киев может либо предпринять попытки сорвать переговоры, либо «создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров».
Мирошник отметил увеличение числа жертв, в том числе детей, из-за действий Киева. А также систематические обстрелы машин скорой помощи и другие военные преступления Украины.
Напомним, что ранее Минобороны России проинформировало о возможной кровавой провокации со стороны ВСУ в преддверии саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.