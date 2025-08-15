Климатолог: глобальное потепление принесёт Новосибирску мягкие зимы, жаркие лета и опасные аномалии

«Повышение температуры ускорит испарение влаги, что усугубит засушливые периоды и приведёт к падению уровня воды в реках и озёрах. Это затронет водоснабжение городов и сёл, а также состояние экосистем. Потребуются новые методы управления водными ресурсами, включая технологии экономии и повторного использования воды», — отметил Непомнящих в интервью Сиб.фм.