Климатолог: глобальное потепление принесёт Новосибирску мягкие зимы, жаркие лета и опасные аномалии

Мягкая зима и знойное лето — так, по прогнозу климатолога Алексея Непомнящих, изменится климат Новосибирска при глобальном потеплении. Но за комфортными температурами придут и серьёзные угрозы.
Жителей Новосибирска и соседних регионов в условиях глобального потепления ждёт более тёплая зима и жаркое лето. Однако, как предупреждает климатолог Алексей Непомнящих, за такими изменениями последует целый ряд негативных явлений.
Главная опасность — рост числа экстремальных погодных событий. По словам специалиста, это могут быть резкие перепады температуры, продолжительные периоды аномальной жары, засухи и сильные ливни.
«Повышение температуры ускорит испарение влаги, что усугубит засушливые периоды и приведёт к падению уровня воды в реках и озёрах. Это затронет водоснабжение городов и сёл, а также состояние экосистем. Потребуются новые методы управления водными ресурсами, включая технологии экономии и повторного использования воды», — отметил Непомнящих в интервью Сиб.фм.
Климатолог подчёркивает, что потепление — это комплексная проблема, влияющая на все сферы жизни. Оно способно спровоцировать рост числа лесных пожаров, появление новых видов вредителей и болезней, деградацию почв. Чтобы минимизировать ущерб, необходимы совместные действия государства, бизнеса и общества.
Ранее МК в Новосибирске публиковал объявление о штормовом предупреждении.