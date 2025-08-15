Ливни пройдут по Хабаровскому краю 15 августа

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 августа в Хабаровском крае опасных метеорологических явлений не ожидается. Однако в ряде районов пройдут дожди, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.