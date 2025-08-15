Ливни пройдут по Хабаровскому краю 15 августа

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 15 августа в Хабаровском крае опасных метеорологических явлений не ожидается. Однако в ряде районов пройдут дожди, а ветер усилится до 20 метров в секунду. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Хабаровске ночью прогнозируется кратковременный дождь, днем осадков не ожидается. Температура составит +17…+19 градусов ночью и +26…+28 градусов днем. Ветер юго-западный, 7−14 метров в секунду, с порывами до 15−20 метров в секунду.
В южных районах возможны ливни, днем осадки прекратятся. Температура ночью +16…+21 градус, днем до +32 градусов. В центральных районах кратковременные дожди, +13…+31 градус.
На севере края, особенно в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, ожидается сильный дождь. Температура ночью +11…+19 градусов, днем +13…+27 градусов. Ветер переменных направлений, 5−12 метров в секунду, с порывами до 20 метров в секунду.