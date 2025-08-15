DN: Трамп неоднократно спрашивал Столтенберга о Нобелевской премии мира

Согласно данным норвежской газете Dagens Næringsliv (DN), президент США Дональд Трамп неоднократно звонил бывшему генеральному секретарю НАТО, а ныне министру экономики Норвегии Йенсу Столтенбергу, настойчиво расспрашивая о возможности получения Нобелевской премии мира.
Издание сообщает, что во время одного из таких разговоров, начавшегося с обсуждения американских пошлин на норвежские товары, Трамп переключился на тему Нобелевской премии, которой занимается Норвежский нобелевский комитет.
Сообщается, что Трамп звонил и другим высокопоставленным лицам в Норвегии по этому вопросу, говорится в статье.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 августа заявили о намерении совместно выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Позже представители руководства семи государств поддержали выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Кроме того, Камбоджа также выдвинула кандидатуру президента США на Нобелевскую премию за его вклад в качестве посредника в урегулирование военного конфликта между азиатским королевством и Таиландом.