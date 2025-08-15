В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

Полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов. Об этом РИА Новости сообщили в городском департаменте полиции.
Заместитель директора отдела по связям с общественностью Кристофер Барраза отметил, что в городе планируются как проукраинские, так и протрамповские собрания. В связи с этим силы правопорядка начали заранее усиливать охрану общественного порядка перед саммитом.
По его словам, с четверга и до субботы на дежурство будут выводиться дополнительные сотрудники полиции. При этом, по текущей информации, все заявленные акции предполагаются мирными, и правоохранители не ожидают проявлений насилия или противоправных действий.
Ранее Собор Святого Семейства, находящийся в самом центре Анкориджа, где запланирована встреча между лидерами России и США, подвергся акту вандализма.