Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

В городе пройдет ряд демонстраций, требующий внимания правоохранителей.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Анкориджа, где в пятницу состоится встреча президентов России и США, с четверга усиливает меры безопасности из-за ожидаемых демонстраций, включая акции проукраинских активистов. Об этом РИА Новости сообщили в городском департаменте полиции.

Заместитель директора отдела по связям с общественностью Кристофер Барраза отметил, что в городе планируются как проукраинские, так и протрамповские собрания. В связи с этим силы правопорядка начали заранее усиливать охрану общественного порядка перед саммитом.

По его словам, с четверга и до субботы на дежурство будут выводиться дополнительные сотрудники полиции. При этом, по текущей информации, все заявленные акции предполагаются мирными, и правоохранители не ожидают проявлений насилия или противоправных действий.

Ранее Собор Святого Семейства, находящийся в самом центре Анкориджа, где запланирована встреча между лидерами России и США, подвергся акту вандализма.