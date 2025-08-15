Загадочные послания от радиостанции «Судного дня»: что она передала перед саммитом Путина и Трампа

За сутки до встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске радиостанция УВБ-76 (известная как радио «Судного дня») передала два необычных сигнала. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», специализирующийся на мониторинге ее активности.
Так, 14 августа в эфире радиостанции прозвучали два кодовых сообщения: в 13:05 мск диктор произнес слово «Марель», а в 18:33 мск — «Стокотон».
Интересно, что эти таинственные зашифрованные послания уже транслировались «Радиостанцией Судного дня» в январе 2022 года, незадолго до начала спецоперации. Причем слова были переданы в эфир в таком же порядке, но с разницей в восемь часов.
Напомним, что меньше чем через сутки состоится долгожданная встреча президентов России и США на Аляске на военной базе Элмендорф-Ричардсон.