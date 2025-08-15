Дайверы из ФРГ нашли в Северном море английские пушки наполеоновских войн

Исследователи предполагают, что британский флот намеренно затопил пушки у берегов Гельголанда до передачи острова Германской империи в 1890 году. К тому времени они уже были технически устаревшими. Гельголанд был заселен фризами — представителями одного из небольших германских народов — и принадлежал герцогству Шлезвиг с 1402 года, затем Дании и Великобритании, а с 1890 года — Германской империи в обмен на торговые интересы в Африке (Занзибар).-0-