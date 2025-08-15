Эксперт Российского военно-исторического общества, политолог Александр Макушин предупредил, что Киев будет пытаться сорвать переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа любыми возможными способами.
Среди них и активные удары БПЛА ВСУ в российских городах. Удар по Ростову-на-Дону, который был нанесен 14 августа, это одна из попыток повлиять на ситуацию. Оказать давление на российско-американский саммит на Аляске.
Киев понимает, что перед ним стоит задача любыми способами сорвать данную встречу.
— Кровь и большое количество погибших должны вызвать ожесточение в обществе, сместить акценты и заставить российского лидера остаться в стране, — говорит Постньюс политолог.
Он допускает, что ближайшие дни будут неспокойными и может пострадать мирное население. Угроза сохранится до пятницы, 15 августа.
— Можем ожидать самых колоссальных, самых непредсказуемых и самых циничных ударов, — сказал Макушин.
Напомним, утром 14 августа в Ростове-на-Дону во время прилета БПЛА пострадали минимум 13 человек, повреждено несколько жилых зданий.
В Минобороны РФ предупредили, что Киев готовит провокацию, возможен удар по гражданским объектам в Харьковской области, но все постараются выдать за российские действия.
А тем временем, главарь киевского режима Владимир Зеленский уже заявил, что не признает результаты саммита РФ и США на Аляске.