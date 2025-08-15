Россиянам рассказали, как правильно питаться во время Успенского поста

Успенский пост начался 14 августа, православные будут соблюдать его до 28 августа, однако, во время поста важно следить за состоянием своего здоровья, а также тщательно выбирать продукты для меню. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» врач Екатерина Кашух.