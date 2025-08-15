Россиянам рассказали, как правильно питаться во время Успенского поста

Успенский пост начался 14 августа, православные будут соблюдать его до 28 августа, однако, во время поста важно следить за состоянием своего здоровья, а также тщательно выбирать продукты для меню. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» врач Екатерина Кашух.
— Пост не должен сводиться к монодиете из одного продукта, такой рацион может навредить здоровью, вызвать слабость и проблемы с пищеварением. Меню должно включать источники белка, медленных углеводов, клетчатки, витаминов. Белок можно получить из грибов, чечевицы, фасоли и нута, — посоветовала медик.
Доктор рекомендовала людям с железодефицитной анемией обсудить с врачом отказ от животных продуктов, а всем остальным обязательно внести в постный рацион больше сезонных овощей, фруктов и зелени.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что наличие хронических заболеваний, таких как гастрит, колит, язва, заболевания ЖКТ, онкология являются прямым противопоказанием к соблюдению поста. Также не рекомендован он беременным женщинам и кормящим грудью матерям.