Россиянам рассказали, как правильно питаться во время Успенского поста

Медэксперт Кашух дала советы по питанию во время Успенского поста.

Источник: Комсомольская правда

Успенский пост начался 14 августа, православные будут соблюдать его до 28 августа, однако, во время поста важно следить за состоянием своего здоровья, а также тщательно выбирать продукты для меню. Об этом сообщила в разговоре с «РИАМО» врач Екатерина Кашух.

— Пост не должен сводиться к монодиете из одного продукта, такой рацион может навредить здоровью, вызвать слабость и проблемы с пищеварением. Меню должно включать источники белка, медленных углеводов, клетчатки, витаминов. Белок можно получить из грибов, чечевицы, фасоли и нута, — посоветовала медик.

Доктор рекомендовала людям с железодефицитной анемией обсудить с врачом отказ от животных продуктов, а всем остальным обязательно внести в постный рацион больше сезонных овощей, фруктов и зелени.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что наличие хронических заболеваний, таких как гастрит, колит, язва, заболевания ЖКТ, онкология являются прямым противопоказанием к соблюдению поста. Также не рекомендован он беременным женщинам и кормящим грудью матерям.