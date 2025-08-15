Россиян предупредили о новом пике активности клещей в августе

— Август — настоящая вторая волна активности клещей, вплоть до сентября. В этот период их почти невозможно заметить, но при этом они ничуть не менее опасны, чем взрослые клещи. Они спокойно переносят и боррелиоз, и клещевой энцефалит, и анаплазмоз, и бабезиоз. То есть весь букет серьезных инфекций, — заявил медик.