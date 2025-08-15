Россиян предупредили о новом пике активности клещей в августе

Новый пик активности клещей наступает в августе, именно в этот период следует быть особенно внимательными во время прогулок на природе, а также при работе на даче. Об этом предупредил в беседе с изданием «РИАМО» врач-инфекционист Владимир Неронов.
— Август — настоящая вторая волна активности клещей, вплоть до сентября. В этот период их почти невозможно заметить, но при этом они ничуть не менее опасны, чем взрослые клещи. Они спокойно переносят и боррелиоз, и клещевой энцефалит, и анаплазмоз, и бабезиоз. То есть весь букет серьезных инфекций, — заявил медик.
По словам доктора, в настоящий момент сохраняется повышенная опасность в Сибири, на Урале, в Центральном регионе, на Северо-Западе и на Дальнем Востоке.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что во время прогулок на природе одежда должна быть максимально закрытой, светлой и однотонной, брюки желательно заправить в носки, обязателен головной убор. Важно не сидеть и не лежать на траве, не приносить в дом полевые цветы. А придя из леса, следует обязательно осмотреть себя, своих спутников и домашних животных.