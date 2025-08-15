СК возбудил дело об убийстве федерального судьи Ветлугина в Волгоградской области

В городе Камышине Волгоградской области жестоко убили федерального судью Василия Ветлугина. По данным СК РФ, тело погибшего с огнестрельными и колото-резаными ранениями нашли вечером 14 августа у здания городского суда. Подозреваемый задержан. «АиФ. Волгоград» уточняет, что поджидавший Ветлугина мужчина расстрелял судью из «Сайги», прямо на улице отрезал тому половые органы и воткнул нож в левый глаз. Его мотивом считают месть за измену жены.
Вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда Волгоградской области было обнаружено тело действующего судьи Василия Ветлугина с огнестрельными и колото-резаными ранениями. Убийство было совершено с особой жестокостью: по предварительным данным, судью расстреляли из карабина «Сайга», затем отрезали половой орган и воткнули нож в глаз.
«Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Камышина. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч.2 ст. 105 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия)», — сообщили в региональном управлении СК РФ.
О предполагаемом убийце сообщается лишь, что он — местный житель, занимающийся коммерческой деятельностью. Версии о мотивах преступления не приводятся.
Расследование взято на контроль прокуратурой Волгоградской области. На место преступления выезжал городской прокурор Михаил Андреев.
По данным Telegram-канала SHOT, убийца сам сдался полиции. По данным 112, он не скрывался, а сразу дождался полицию. Подозреваемому Сергею К. 47 лет.
«Каким-то образом он узнал, что у его жены роман с Ветлугиным. В порыве ревности разгневанный мужчина подкараулил соперника недалеко от здания Городского суда и несколько раз выстрелил в него из “Сайги”, — говорится в публикации.
Telegram-канал Baza сообщил, что убийцей федерального судьи в Камышине оказался военный, вернувшийся в отпуск. Позже издание уточнило, что «его причастность к Вооруженным силам пока не подтверждается».
Telegram-канал «Жесть Камышин» со ссылкой на слова подписчика сообщает, что «судья вышел из суда, сел в машину, начал выезжать, тот перекрыл ему путь и стал стрелять». Ветлугин сумел выскочить из автомобиля и постарался отбежать в сторону, но нападавший несколько раз выстрелил в него, догнал, «отрезал орган, запихал в рот и истыкал ножом». Собеседник канала предположил, что «убийца — муж секретаря суда, [он] периодически избивал ее, в синяках приходила на работу, а уж любовница она судьи или нет я не знаю». Каких-либо подтверждений этой версии нет.
Издание «АиФ Волгоград» также сообщает, что следствие рассматривает ревность как возможный мотив убийства. ~При этом в качестве основной версии в настоящее время рассматривается месть за профессиональную деятельностью судьи.~
«Ветлугин вел сложные дела, решения по которым затрагивали интересы различных сторон. Не исключается, что убийство могло быть актом мести за вынесенные им судебные решения», — отмечает издание.
Следователи допрашивают свидетелей и очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. По данным SHOT, расправа над судьей случилась рядом с офисом охранного предприятия «Контроль», у входа в который установлены две камеры.
По сведениям портала «Судьи России», Василий Ветлугин родился 9 мая 1985 года в Карелии. Окончил Саратовскую государственную академию права. С 2007 по 2011 год работал следователем УВД по Камышину и Камышинскому району. В 2011 году стал помощником судьи Камышинского горсуда. В 2013 году его назначили мировым судьей, в 2019 году он стал федеральным судьей.
Последний раз СМИ сообщали об убийстве судьи в России в 2019 году.