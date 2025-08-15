Из-за заглохшего танкера в Стамбуле на некоторое время приостанавливали транзит судов по Босфору

В Стамбуле на несколько часов приостанавливали транзит судов через Босфорский пролив. Об этом проинформировал Генеральное управление береговой охраны Турции.
Как уточняется, транзит судов по Босфору приостанавливали из-за заглохшего нефтяного танкера, который шел из Гибралтара в Румынию.
«У берегов района Кандилли у 249-метрового нефтяного танкера Tenacity Venture, следовавшего из Гибралтара в Румынию с 90 тысячами 730 тоннами нефти, упала скорость», — говорится в сообщении управления.
Позднее танкер отбуксировали к причалу Бююкдере, после чего транзит судов был восстановлен.
Стоит отметить, что на время операции по отбуксировке танкера транзит судов через Босфорский пролив останавливали в обе стороны.
Ранее в МВД Турции рассказали о жертвах и разрушениях после землетрясения.
Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.