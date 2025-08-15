Адвокат раскрыл подробности убийства судьи в Камышине

Адвокат Олег Зернов, опрошенный в качестве эксперта, сообщил, что на данном этапе следствие не рассматривает версию о связи убийства федерального судьи в Камышине Волгоградской области с его профессиональной деятельностью.
По его словам, действия подозреваемого квалифицированы как обычное убийство (статья 105 УК РФ), а не как посягательство на жизнь судьи в связи с его служебными обязанностями (статья 295 УК РФ).
— Можно предположить, что на данном этапе следствие не считает основной версию об убийстве в связи с осуществлением судьей своих полномочий, — цитирует адвоката РИА Новости.
Об инциденте стало известно в четверг, 14 августа, когда сообщилось, что неизвестные расстреляли федерального судью Василия Ветлугина посреди улицы в городе Камышин Волгоградской области. Убитому также отрезали половые органы и нанесли удар ножом в лицо.
Мужчиной, который зверски убил федерального судью Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области, оказался местный житель Сергей К. По предварительным данным, 47-летний мужчина узнал, что его супруга имеет роман с судьей. Из ревности он напал на Ветлугина за углом горсуда. Сначала Сергей начал стрелять из карабина, затем отрезал судье гениталии и нанес ему удар ножом в лицо.