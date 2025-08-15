Адвокат раскрыл подробности убийства судьи в Камышине

Мужчиной, который зверски убил федерального судью Василия Ветлугина в городе Камышин Волгоградской области, оказался местный житель Сергей К. По предварительным данным, 47-летний мужчина узнал, что его супруга имеет роман с судьей. Из ревности он напал на Ветлугина за углом горсуда. Сначала Сергей начал стрелять из карабина, затем отрезал судье гениталии и нанес ему удар ножом в лицо.