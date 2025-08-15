Какие льготы положены участникам СВО и их семьям в 2025 году: список

В 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Льготы участникам СВО включают широкий перечень: от банковских и налоговых послаблений до бесплатных услуг, региональных выплат, соцподдержки детям и родителям. Какие льготы положены участникам СВО, как их получить, какие документы нужны, в каких случаях положена помощь детям и семьям — разбираем подробно. Особое внимание уделяем льготам для участников СВО в Москве и крупных регионах, а также рассказываем, как действовать, если с оформлением возникают трудности.