Алиев заявил, что Баку не считает крушение самолета AZAL умышленной атакой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не считает авиакатастрофу самолета AZAL в Казахстане результатом преднамеренного нападения. Об этом глава государства сообщил Fox News.
«Азербайджан не рассматривает это как умышленное нападение. Мы лишь потребовали признания случившегося, наказания виновных и полной компенсации», — рассказал Алиев.
Напомним, воздушное судно Embraer 190, выполнявшее рейс из Баку в Грозный, потерпело крушение под Актау в конце декабря 2024 года.
В этот же день президент России Владимир Путин в ходе переговоров с азербайджанским лидером передал соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского рейса Баку-Грозный.
Важно отметить, что Россия не раз выражала готовность присоединиться к расследованию инцидента с самолетом под Актау, но официальный Баку последовательно отклонял подобные предложения.