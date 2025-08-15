Планируют ли Путин и Трамп выезжать на природу на Аляске: подробности

Властям Аляски не поступало запросов на организацию возможного выезда президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на природу после проведения переговоров. Об этом ТАСС заявил вице-президент организации, которая фактически выполняет функции бюро по вопросам туризма в мэрии Анкориджа, Джек Бонни.
«Мы всегда готовы помочь, чтобы люди хорошо провели время в Анкоридже, наслаждаясь местной природой. Но, насколько мне известно, с учетом очень сжатого графика этого (саммита), ни одна, ни другая делегация не обращалась к нам», — рассказал спикер.
По его словам, местные власти не готовят никаких сувениров и памятных подарков для президентов. К тому же, отмечает источник, у лидеров очень сжатый график. Но, вполне вероятно, что подобные вопросы могут прорабатываться «намного выше моего уровня», считает Бонни.
На данный момент власти Анкориджа занимаются лишь помощью в поисках мест в гостиницах для вспомогательного персонала и прибывших журналистов, автомобилей для аренды, а также усилением безопасности.
Как KP.RU писал ранее, во время подготовки к проведению переговоров президентов России и США на Аляске американская секретная служба столкнулась с трудностями. Как рассказывают источники, географическое положение Аляски добавляет некие сложности в перемещении оборудования и оружия.