Новосибирские дачники пожаловались на неурожай кабачков летом-2025

В августе новосибирцы почти не встречают привычного в мессенджерах сообщения: «Отдам кабачки! Даром!». Причиной тому — неурожай.
Как рассказала «МК в Новосибирске» дачница Наталья, кабачков в этом сезоне у нее практически нет.
«Ливни отбивают цветочки, а то, что начинает расти, — гниёт из-за сырости», — пояснила женщина.
Многие садоводы жалуются, что, несмотря на тщательный уход, собрать урожай кабачков, как это было в прошлые сезоны, не удалось.
«Этим летом мы остались без кабачков — они сгнили», — добавила дачница Ольга.
Эксперты объясняют неурожай кабачков в этом сезоне погодными условиями: ранней весной, резкими перепадами температур, аномальной жарой и сильными ливнями.