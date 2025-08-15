Кабачки этим летом в дефиците: новосибирские дачники поделились редкими кадрами урожая

Ричмонд
Лето в Новосибирске выдалось дождливым, и кабачки стали редкостью на дачных участках. «Ливни отбивают цветочки, а то, что начинает расти, гниёт из-за сырости», — поделилась с «МК в Новосибирске» дачница Наталья. Многие садоводы жалуются, что кабачки гниют, не успевая вырасти. Несмотря на тщательный уход, урожай удаётся спасти лишь единицам. На снимках — редкие кадры крепких кабачков, которыми гордятся местные огородники. А также фотографии кабачков, которые пострадали из-за непогоды. Фото: читатели МК в Новосибирске.

9

Лето в Новосибирске выдалось дождливым, и кабачки стали редкостью на дачных участках.

«Ливни отбивают цветочки, а то, что начинает расти, гниёт из-за сырости», — поделилась с «МК в Новосибирске» дачница Наталья.

Многие садоводы жалуются, что кабачки гниют, не успевая вырасти. Несмотря на тщательный уход, урожай удаётся спасти лишь единицам. На снимках — редкие кадры крепких кабачков, которыми гордятся местные огородники. А также фотографии кабачков, которые пострадали из-за непогоды.

Фото: читатели МК в Новосибирске.