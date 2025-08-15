Иммиграционная полиция Таиланда депортирует российского блогера

Тайские иммиграционные власти в пятницу депортируют в Россию видеоблогера Тимура Збарского, который привлек внимание властей своими репортажами с тайско-камбоджийской границы. Во время недавнего вооруженного конфликта между двумя странами россиянин проехал 150 километров вдоль пограничной зоны, снимая боевые действия и публикуя материалы в соцсетях.