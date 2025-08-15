Ричмонд
Иммиграционная полиция Таиланда депортирует российского блогера

Тайские иммиграционные власти в пятницу депортируют в Россию видеоблогера Тимура Збарского, который привлек внимание властей своими репортажами с тайско-камбоджийской границы.

Тайские иммиграционные власти в пятницу депортируют в Россию видеоблогера Тимура Збарского, который привлек внимание властей своими репортажами с тайско-камбоджийской границы. Во время недавнего вооруженного конфликта между двумя странами россиянин проехал 150 километров вдоль пограничной зоны, снимая боевые действия и публикуя материалы в соцсетях.

Збарский был задержан по возвращении в Паттайю, где он проживал. Причиной депортации стала аннуляция его долгосрочной визы — власти сочли, что его действия могли представлять угрозу национальной безопасности Таиланда.

Несмотря на отсутствие уголовных или административных обвинений, блогера поместили в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке, откуда его отправят в Москву прямым рейсом.

Ранее сообщалось, что появились подробности ареста российского блогера Збарского в Таиланде.

