Сон за рулём, заговор КГБ и месть продюсера: топ-5 версий гибели Виктора Цоя

В пользу этой версии говорит и тот факт, что в то время автомобильные магнитофоны не были столь удобны и безопасны, как сегодня. Чтобы поменять кассету, водителю приходилось отводить взгляд от дороги и действовать обеими руками, особенно если он хотел аккуратно вставить ленту, не повредив её. При этом, если машина уже шла на скорости около 100−120 км/ч, даже 3−4 секунды невнимательности могли оказаться фатальными.