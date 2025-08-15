Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радио Судного дня передало новое сообщение накануне встречи Путина и Трампа

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», вышла эфир накануне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как сообщает неофициальный канал «УВБ-76 логи», радиостанция транслировала два новых сигнала 14 августа.

Источник: Life.ru

Первый сигнал прозвучал в 13:05 по московскому времени и включал слово «Марель», а второй — в 18:33, с упоминанием слова «Стокотон».

УВБ-76, созданная в 1970-х годах, исторически используется для передачи коротких жужжащих сигналов и считается военным радиоканалом, что и привело к её прозвищу «Жужжалка». Сигналы радиостанции вызывают интерес и волну обсуждений, особенно в свете предстоящей встречи. Специалисты следят за активностью радиостанции, чтобы понять возможные последствия для мировой политики.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал предстоящую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа подготовкой к миру. На саммите будет обсуждаться вопрос территорий и границ, добавил глава Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше