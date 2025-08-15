Радио Судного дня передало новое сообщение накануне встречи Путина и Трампа

УВБ-76, созданная в 1970-х годах, исторически используется для передачи коротких жужжащих сигналов и считается военным радиоканалом, что и привело к её прозвищу «Жужжалка». Сигналы радиостанции вызывают интерес и волну обсуждений, особенно в свете предстоящей встречи. Специалисты следят за активностью радиостанции, чтобы понять возможные последствия для мировой политики.