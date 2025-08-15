В 23 странах-членах Африканского союза обнаружены эпидемические очаги холеры

По данным ведомства, за прошедшие семь месяцев 2025 года зафиксировано 220 000 случаев заболевания холерой. Хотя за весь 2024 год их было 254 000. Как отмечает Касейя, больше всего заболевших в Южном Судане, Судане, ДРК и Анголе.