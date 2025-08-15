В 23 странах-членах Африканского союза обнаружены эпидемические очаги холеры

Эпидемические очаги холеры обнаружены в 23 странах-членах Африканского союза. Об этом рассказал глава глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний Жан Касейя.
По данным ведомства, за прошедшие семь месяцев 2025 года зафиксировано 220 000 случаев заболевания холерой. Хотя за весь 2024 год их было 254 000. Как отмечает Касейя, больше всего заболевших в Южном Судане, Судане, ДРК и Анголе.
В связи с масштабным ростом заболеваемости холерой Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний уже приступил к разработке плана по борьбе с особо опасной инфекцией.
Как KP.RU писал ранее, с конца июля Роспотребнадзор внимательно следит за информацией о возможном случае холеры в Польше. Согласно данным СМИ, заболевшей является пожилая женщина. 26 контактных лиц изолировали, более 80 человек находятся под наблюдением.