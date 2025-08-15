Ричмонд
Полиция Таиланда депортирует в РФ блогера Тимура Збарского

Блогер Збарский депортирован из Таиланда за проезд по приграничной территории и съемку вооруженного конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Тайские иммиграционные власти в пятницу выдворяют в Россию видеоблогера Тимура Збарского. Гражданин РФ во время вооруженного конфликта на тайско-камбоджийской границе проехал 150 км по приграничной территории, снимая и публикуя в соцсетях кадры боевых действий.

Гражданин РФ был арестован тайскими иммиграционными властями при возвращении из приграничной зоны в Паттайю, где он постоянно проживал.

Причиной задержания стало аннулирование его долгосрочной визы — пока Збарский находился в пути, власти отозвали его визовое разрешение, посчитав, что его деятельность могла представлять угрозу безопасности королевства.

Уточняется, что гражданину РФ не предъявляли ни уголовных, ни административных обвинений.

Збарского доставили в Бангкок и поместили в Центр временного содержания иммиграционной службы. В пятницу его перевезут в аэропорт Суваннапхум для депортации в Россию прямым рейсом.

Ранее KP.RU писал о других случаях депортации на родину. Так, после концерта музыканта Макса Коржа в Варшаве, в отношении 63 человек были возбуждены дела с требованием покинуть Польшу.