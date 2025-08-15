Ричмонд
Толпа нудистов на глазах у ребенка решила отметить День Нептуна в Коктебеле

В Крыму на глазах у ребенка толпа голых россиян отметила День Нептуна на пляже. Кадры с этого события опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

На видео, которое снял один из участников праздника, можно увидеть, как люди стоят вместе и позируют. Некоторые из них полностью обнажены, а их тела раскрашены в честь мероприятия. В центре толпы стоит маленькая девочка, примерно восьми лет.

Отмечается, что видео было снято на нудистском пляже в Коктебеле. Полиция начала проверку, говорится в сообщении.

Ранее полиция задержала 12 человек в поселке Вардане (Сочи) за организацию «голого заплыва» на местном пляже.

В феврале жители города Лоустофт в Великобритании возмутились непристойным поведением нудистов на городских пляжах. Местные разгневались из-за аморальных действий некоторых нудистов на пляже Кортон, из-за чего там появилась табличка «Пляж Кортон не является нудистским. Непристойное поведение запрещено и может быть зафиксировано видеокамерами и передано в полицию».