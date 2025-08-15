Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске могут ввести штраф до 15 тысяч за «иранскую тонировку» на авто

Национальный автомобильный союз предложил наказывать водителей за использование съёмных шторок, имитирующих тонировку, штрафом до 15 тысяч рублей.

Национальный автомобильный союз предложил наказывать водителей за использование съёмных шторок, имитирующих тонировку, штрафом до 15 тысяч рублей. Инициатива уже направлена в МВД.

В России рассматривают возможность ужесточения наказания за применение так называемой «иранской тонировки» — съёмных автомобильных шторок, которые внешне выглядят как затонированное стекло. Как сообщил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, проект предусматривает введение штрафа до 15 тысяч рублей.

По словам эксперта, число нарушителей, использующих такие приспособления, постоянно растёт, а сами устройства становятся всё более технологичными. Если раньше на окнах устанавливали тканевые гардины, то теперь популярны рулонные плёнки, которые можно встретить почти на каждой машине.

В НАС считают, что увеличение штрафа и уточнение норм законодательства помогут полностью исключить использование подобных шторок. По мнению новосибирского автоэксперта Ильи Франка, такие приспособления ухудшают видимость, мешают водителям вовремя реагировать на ситуацию на дороге и повышают риск наездов на пешеходов и электросамокатчиков, особенно в тёмное время суток.

Кроме того, использование «иранской тонировки» может представлять угрозу в контексте преступности и терроризма.

Ранее МК в Новосибирске сообщало о повышение госпошлин для автомобилистов.