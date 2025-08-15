Открыт новый автобусный маршрут из Цзямусы в Хабаровск

Автобус отправляется из Цзямусы в 4:30 утра по пекинскому времени по вторникам, четвергам и субботам. Маршрут проходит через Тунцзян, Нижнеленинское и Биробиджан, а границу пересекает по речному переходу Тунцзян — Нижнеленинское. Обратный рейс в Китай выполняется по понедельникам, средам и пятницам, отправляясь в семь утра от Большого рынка в Хабаровске.