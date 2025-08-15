Открыт новый автобусный маршрут из Цзямусы в Хабаровск

Между китайским городом Цзямусы и Хабаровском начал курсировать новый рейсовый автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Тунцзян». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автобус отправляется из Цзямусы в 4:30 утра по пекинскому времени по вторникам, четвергам и субботам. Маршрут проходит через Тунцзян, Нижнеленинское и Биробиджан, а границу пересекает по речному переходу Тунцзян — Нижнеленинское. Обратный рейс в Китай выполняется по понедельникам, средам и пятницам, отправляясь в семь утра от Большого рынка в Хабаровске.
Стоимость проезда составляет 360 юаней (примерно четыре тысячи рублей) до Биробиджана и 460 юаней (примерно 5,1 тысячи рублей) до Хабаровска. Услуга доступна для российских пассажиров.
Ранее из Цзямусы в Биробиджан уже ходил автобус, который продолжает работу по прежнему расписанию: выезд из Китая — по понедельникам, средам и пятницам, из Биробиджана — по вторникам, четвергам и субботам. Цена билета на этом маршруте также 360 юаней.