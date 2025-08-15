Ричмонд
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров

Для полётов установлен оранжевый уровень опасности.

Источник: Аргументы и факты

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту около восьми километров, что создало угрозу для авиационного движения, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По информации учёных, в 09:50 по местному времени (00:50 мск) произошли эксплозии, в результате которых пепловое облако поднялось над уровнем моря, а его шлейф растянулся на 521 километр в направлении восток-северо-восток.

Для полётов установлен оранжевый уровень опасности, представляющий риск как для местных, так и для международных авиарейсов.

Ранее сообщалось, что вулкан Ключевской на Камчатке завершил свою активную фазу извержения.