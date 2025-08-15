Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предлагал деньги за интим: Брокер из Екатеринбурга отправился в СИЗО за секс со школьницами

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал 40-летнего брокера Вадима Шукурова, которого обвиняют в совращении малолетних. Совладелец компании «Банки Маркет» помещён под стражу до 11 октября.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, Шукуров знакомился со школьницами на улице. Он предлагал девочкам деньги за интимные услуги. Также бизнесмен заманивал школьниц в люксовые квартиры в элитном жилом комплексе. Именно там происходили преступления. Среди пострадавших оказались девочки в возрасте 13 и 14 лет. По данным знакомых жертв, мать одной из школьниц обратилась в правоохранительные органы после того, как ей прислали видео с её дочерью и Шукуровым.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, Шукурова обвиняют по части 4 статьи 134 УК — половое сношение и другие действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет. Кроме того, согласно информации из картотеки Свердловского областного суда, в 2021 году суд приговорил брокера за соучастие в мошенничестве в сфере кредитования и попытку группового мошенничества.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Астраханской области отец два года насиловал двух маленьких дочек. Мужчине предъявили обвинение по нескольким тяжким статьям, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних.