Предлагал деньги за интим: Брокер из Екатеринбурга отправился в СИЗО за секс со школьницами

По предварительным данным, Шукуров знакомился со школьницами на улице. Он предлагал девочкам деньги за интимные услуги. Также бизнесмен заманивал школьниц в люксовые квартиры в элитном жилом комплексе. Именно там происходили преступления. Среди пострадавших оказались девочки в возрасте 13 и 14 лет. По данным знакомых жертв, мать одной из школьниц обратилась в правоохранительные органы после того, как ей прислали видео с её дочерью и Шукуровым.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Свердловской области, Шукурова обвиняют по части 4 статьи 134 УК — половое сношение и другие действия сексуального характера с лицами, не достигшими 16 лет. Кроме того, согласно информации из картотеки Свердловского областного суда, в 2021 году суд приговорил брокера за соучастие в мошенничестве в сфере кредитования и попытку группового мошенничества.
