Предлагал деньги за интим: Брокер из Екатеринбурга отправился в СИЗО за секс со школьницами

По предварительным данным, Шукуров знакомился со школьницами на улице. Он предлагал девочкам деньги за интимные услуги. Также бизнесмен заманивал школьниц в люксовые квартиры в элитном жилом комплексе. Именно там происходили преступления. Среди пострадавших оказались девочки в возрасте 13 и 14 лет. По данным знакомых жертв, мать одной из школьниц обратилась в правоохранительные органы после того, как ей прислали видео с её дочерью и Шукуровым.