В России будет введен новый порядок медосвидетельствования на опьянение: что изменится

С 1 сентября в России вступит в силу новый порядок медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, в том числе и водителей. Нововведение будет содержать ряд изменений, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Спикер подчеркнул, что, к примеру, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером. С 1 сентября он будет составлять 15−25 минут, а раньше составлял 15−20.
«Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ — в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь», — заявил Машаров.
В направлении на химико-токсикологическое исследование внесли новую строчку: обязательное указание на прием лекарств. После проведения исследования медучреждение должно будет хранить сданные биоматериалы на протяжении трех месяцев с момента оформления справки.
«Нововведения нацелены на объективность результатов медицинских процедур, а в случае, если гражданин посчитает их недостоверными, то сможет обжаловать их в судебном порядке», — подытожил спикер.
