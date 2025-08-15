МИД предупредил о 3-х возможных провокациях Киева перед встречей Путина и Трампа

По словам дипломата, украинская сторона может использовать весь имеющийся арсенал для максимального срыва переговоров или создания негативного фона в отношении России как участника саммита. «Эта тема буквально витает в воздухе, здесь есть много прямых и косвенных подтверждений того, что Киев будет использовать весь доступный ему арсенал для того, чтобы либо максимально сорвать переговорный процесс, либо создать крайне негативный фон по отношению к России как участнику переговоров. Мы видим минимум три направления, по которым готовятся провокации и уже кое-где реализуются», — передает слова Мирошника ТАСС.