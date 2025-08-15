Bloomberg: США столкнулись с проблемами при подготовке к встрече Трампа и Путина

Секретная служба США испытывает трудности с организацией встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске. Об этом сообщило издание Bloomberg.
После заявления о встрече, единственный агент, назначенный на пост Секретной службы на Аляске, вынужден готовиться к прибытию сотен дополнительных агентов. Проблема в том, что из-за разгара туристического сезона отели переполнены, а все машины для конвоев пришлось бронировать заранее.
Кроме того, по данным источников, Секретная служба все еще ждет от российской стороны официального утверждения плана безопасности. Губернатор Аляски, Майк Данливи, подтвердил, что в штате сейчас пик туристического сезона, и отметил, что проведение саммита на военной базе «снимает множество проблем», говорится в сообщении.
Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по московскому времени 15 августа с беседы тет-а-тет при участии переводчиков. Центральной темой переговоров станет достижение мира между Россией и Украиной. Они также планируют обсудить пять ключевых требований Киева к Москве для окончания боевых действий.