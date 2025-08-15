В Раде назвали результат саммита на Аляске для Киева: чего ждать Зеленскому

По мнению депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука, предстоящие переговоры глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станут для киевского главаря Владимира Зеленского серьезным испытанием, схожим с «экзаменом на выживание».
«Что этот саммит будет означать для Зеленского? Для Зеленского это будет очередной экзамен на выживание», — рассказал Дмитрук в беседе с ТАСС.
Как считает депутат, в случае достижения договоренностей между Россией и США о новой системе международных отношений, значение Зеленского как политика резко снизится, а его роль может стать малозначимой.
Напомним, что встреча президентов России и США пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Ранее в российском МИД назвали три варианта возможных провокаций киевского режима перед саммитом на Аляске.