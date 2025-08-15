Ричмонд
Агроном рассказала новосибирцам, когда копать ранний картофель в 2025 году

В августе новосибирским дачникам пора собирать урожай ранних сортов картофеля. Агроном Людмила Шубина объяснила, в какие сроки лучше всего выкапывать клубни и как их хранить.

По словам кандидата сельскохозяйственных наук Людмилы Шубиной, ранние сорта картофеля созревают за 60−75 дней, а период вегетации составляет 40−60 дней. Поэтому выкапывать их нужно уже в августе, пока клубни полностью сформированы и пробковый слой достаточно прочен.

Агроном предупреждает, что сейчас высока вероятность заражения фитофторозом. Влажная погода способствует развитию грибка: сначала поражаются нижние листья, затем заболевание распространяется на почву и клубни.

Шубина советует собирать картофель до конца августа и хранить его в тёмном, прохладном месте, например, в сарае или под навесом. Клубни лучше помещать в сетчатые мешки, чтобы был доступ воздуха. Через 10 дней на поражённых клубнях появятся бурые или чёрные пятна, и их необходимо удалить, чтобы сохранить остальной урожай.