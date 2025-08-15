Агроном рассказала новосибирцам, когда копать ранний картофель в 2025 году

Шубина советует собирать картофель до конца августа и хранить его в тёмном, прохладном месте, например, в сарае или под навесом. Клубни лучше помещать в сетчатые мешки, чтобы был доступ воздуха. Через 10 дней на поражённых клубнях появятся бурые или чёрные пятна, и их необходимо удалить, чтобы сохранить остальной урожай.