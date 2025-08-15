БПЛА влетел в курскую многоэтажку, погибла женщина, шестеро пострадали

Срочная новость.
В железнодорожном районе Курска в результате удара беспилотника по многоэтажному жилому дому погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Об этом сообщил Александр Хинштейн в своем telegram-канале.
