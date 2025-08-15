В Иркутске 15 августа обещают +27 градусов

На Байкале в пятницу будет ветрено 7−12 м/с и 15−18 м/с. Из-за северо-восточного ветра будет ощущаться +18…+23 градуса. Поэтому если вы еще хотите успеть погреться на солнышке и активно провести последние дни лета — сегодня подходящее для этого время.