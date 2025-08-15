В Иркутске 15 августа обещают +27 градусов

В Иркутске 15 августа будет облачно, без осадков. Как сообщили КП-Иркутск в гидрометцентре, порывы юго-восточного ветра достигнут 5−10 м/с. Воздух прогреется до +25…+27 градусов.
— А в Приангарье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет юго-восточный с переменой на северо-западный 5−10 м/с, в отдельных районах порывы усилятся до 13 м/с, — прокомментировали синоптики.
Днем столбик термометра поднимется до +23…+28 градусов выше нуля, если на небе будет облачно, то слегка похолодает до +15…+20.
На Байкале в пятницу будет ветрено 7−12 м/с и 15−18 м/с. Из-за северо-восточного ветра будет ощущаться +18…+23 градуса. Поэтому если вы еще хотите успеть погреться на солнышке и активно провести последние дни лета — сегодня подходящее для этого время.