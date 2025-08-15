Ричмонд
Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в Саратове и Тамбове

Сколько продержится это ограничения на данный момент неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в пятницу, 15 августа, стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом заявил представитель Росавиации.

«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в посте, опубликованном в Telegram-канале.

Как подчеркнули в профильном ведомстве, соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Пассажиров, у которых возникли какие-либо вопросы, просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру.

Как KP.RU писал ранее, вечером в четверг, 14 августа, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.