Временные ограничения введены на прием и выпуск самолетов в Саратове и Тамбове

Ночью в пятницу, 15 августа, стало известно о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Саратова и Тамбова. Об этом заявил представитель Росавиации.
«Аэропорты Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — отмечается в посте, опубликованном в Telegram-канале.
Как подчеркнули в профильном ведомстве, соответствующие ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Пассажиров, у которых возникли какие-либо вопросы, просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру.
Как KP.RU писал ранее, вечером в четверг, 14 августа, аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда.