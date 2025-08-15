Ричмонд
Самолет с журналистами кремлевского пула прибыл в Анкоридж на Аляске

Самолет специального летного отряда «Россия» приземлился в аэропорту Анкориджа.

Источник: Комсомольская правда

Еще один борт Ил-96 из спецотряда «Россия» прибыл в аэропорт Анкориджа на Аляске. На его борту — журналисты кремлевского пула и члены официальной делегации, которые примут участие в переговорах между президентом России Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом 15 августа.

Согласно информации Flightradar, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Анкориджа в 02:10 по московскому времени.

Напомним, что ранее первый самолет Ил-96 прибыл в Анкоридж 14 августа в 17:40 по московскому времени.

Накануне полиция города Анкоридж начала усиливать меры безопасности на фоне ожидаемых демонстраций в преддверии саммита РФ и США.

О том, чем могут закончиться переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа — читайте в материале KP.RU.

